Üniversite öğrencilerine internet desteği Resmi Gazete'de: 10 GB internet desteği başladı mı?

İNTERNET DESTEĞİ İÇİN BELİRLENEN ŞARTLAR

Tebliğde teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar şöyle:



"Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 lirasından az olması, cihazın ikinci el olmaması, satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekmekte."

10 GB İNTERNET DESTEĞİNE BAŞVURULAR NE ZAMAN?



10 GB ücretsiz internet desteği başvuruları Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. 14 Kasım Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan bilgide “ İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır.” ifadesi kullanıldı.