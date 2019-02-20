Blockchain dünyasının önde gelen temsilcileri İstanbul’da buluştu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Blockchain Economy Istanbul Summit’e, İran ve Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden 2.500’ün üzerinde yatırımcı ve fikir önderi katıldı.

CAL EVANS BİTCİ.COM STANDINDA



Kripto para alanında dünyanın en etkili 5 isminden biri olarak kabul edilen İngiltere Merkez Bankası eski Danışmanı, ünlü yatırımcı Cal Evans, organizasyon kapsamında, zirvenin sponsorları arasında yer alan Bitci.com’un standını ziyaret etti.

Burada bitci.com yetkilileriyle bir araya gelen Cal Evans, Türkiye’nin hızla gelişen blockchain ekonomisinin önde gelen aktörlerinden biri olabileceğini ifade ederken; Türk yatırımcıların kripto paralara yönelik yoğun ilgisinin ve bitci.com gibi yeni nesil yatırım platformlarının gelişiminin bu süreci hızlandıracağını belirtti.

BITCOIN GURUSUNDAN ÖNGÖRÜ



Öte yandan zirvenin öne çıkan isimleri arasında yer alan Wall Street analisti ve JP Morgan eski Şef Hisse Senedi Stratejisti Tom Lee, organizasyon kapsamında yaptığı konuşmada bitcoin ile ilgili gelecek öngörülerini paylaştı. Bitcoin’in geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Lee, gelişmekte olan borsalarla korelasyonu, zayıf dolar kuru, teknik olarak dönüş işaretlerinin başlaması, JP Morgan Coin gibi yeni ürünlerin piyasaya sunulması ve emeklilik fonlarının kripto paralara yatırım yapmaya başlaması gibi başlıklar nedeniyle bitcoin fiyatlarının önümüzdeki dönemde hızlı bir yükseliş trendinde olabileceğini söyledi. Bugün itibarıyla bitcoin fiyatlarında aşağı yönlü yüzde 10’luk bir risk bulunduğunu ifade eden Lee, bunun da fiyatlarda bir dip göstergesi olduğunu belirtti. Buna karşın yükseliş ihtimalini daha olası gördüklerini söyleyen Lee, teknik olarak hedeflerinin de 14 bin dolar civarında olduğunu sözlerine ekledi.

İngiltere Merkez Bankası eski Danışmanı Cal Evans (sağda)

BİTCİ.COM’DAN DÜNYADA BİR İLK



Bitcoin ve kripto para dünyasına getirdiği eşsiz niteliğindeki yeniliklerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve tamamen Türk sermayeli olan kripto para platformu Bitci.com, Blockchain Economy Istanbul Summit’te yine dünyada fazlaca yankı uyandıracak bir yeniliği kripto para yatırımcılarına sundu. Yatırımcıların kripto para yatırımlarına entegre edebildiği dünyanın ilk ve tek fiziksel cüzdanının lansmanını zirve kapsamında gerçekleştiren Bitci.com, ayrıca konferansa katılan katılımcılara değeri her biri bir İsviçre Frankı’na sabit olan 3 CHFT stable coin dağıtarak dikkatleri üzerine çekti.



YATIRIMCIYA ÖZEL KAR-ZARAR GRAFİĞİ SUNAN TEK BİTCOİN BORSASI



Yatırımcılar, Bitci.com tarafından lansmanı yapılan kripto cüzdan sayesinde yatırımlarını tek tuşla, Bitci.com’a gönderebilecek, işlem sonrasında ise kalan tutarı tekrar depolayabilecek, ayrıca yatırımcılar bluetooth bağlantısı ile uygulama üzerinden de işlem yapabilecek. Tüm bu yeniliklerin yanı sıra yatırımcıya özel kar-zarar grafiğini anlık gösterebilen tek borsa sistemi de Bitci.com platformunda bulunuyor. Bu yöntemle kripto kullanıcıları farklı bir site veya yazılım kullanmadan tek bir ekran aracılığıyla güncel kâr veya zarar durumlarını görebiliyor. Anlık kar/zarar grafiği, kullanıcıların satın aldığı her kripto para biriminin anlık durumunu görebildiği bir grafiği temsil ediyor.