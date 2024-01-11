Virüs partiküllerini tespit ediyor: Bilim insanlarından yüzebilen robot

Çinli bilim insanları, kapalı alanlardaki kirletici maddeleri ve patojenleri tespit edebilen küçük, pilsiz ve kablosuz bir yumuşak yüzme robotu geliştirdi.



SUDAKİ KLORÜR, AMONYUM VE SARS VİRÜSÜ PARTİKÜLLERİNİ TESPİT EDİYOR

Science Advances dergisinde yayınlanan çalışma, harici radyo frekansı sinyalleriyle çalışan minyatürleştirilmiş cihaz, sıcaklığı algılayabiliyor ve ulaşılması zor dar borulardan geçen sudaki klorür, amonyum ve SARS-CoV-2 virüs partiküllerini tespit edip ölçebiliyor.

Çalışmaya göre, bu robotun kaydettiği bilgiler eş zamanlı olarak okumalar için yakındaki bir akıllı telefona iletilebilir.

Hong Kong Şehir Üniversitesi, Dalian Teknoloji Üniversitesi ve Beihang Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir anten elektromanyetik frekansları aldığında salınan esnek kuyruklara mıknatıslar ve bobinler ekleyerek cihazın bir yunus balığı gibi kendini ileri itmek için yukarı ve aşağı kanat çırpmasını sağladı.

YÜSKEK DOĞRULUKLA TESPİT İÇİN ELEKTROTLAR KULLANILDI

Ekip ayrıca sudaki klorür ve amonyum iyonlarını yüksek doğrulukla tespit etmek için özel elektrotlar kullandı ve SARS-CoV-2 virüs partiküllerini yakalamak için başka bir elektrot üzerine antikorla modifiye edilmiş bir grafen katman ekledi.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden Yu Xinge. "Bu kablosuz akıllı sistem, patojen tespitinden kirlilik araştırmasına kadar kapalı alan keşfi için geniş bir potansiyel ortaya koyuyor." dedi.