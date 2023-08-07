vivo X Murat Boz iş birliğinin ilk reklam filmi yayında

Murat Boz’un kamera karşısına geçtiği ilk kampanya, vivo’nun yeni V29 Serisi için hayata geçirdiği “Hayat Kutlamaya Değer” kampanyasının ilk reklam filmi, izleyicilerle buluştu.

Filmde ünlü sanatçı Murat Boz’a Boz ailesinin küçük ve sevimli üyesi Bozzi eşlik ediyor. Filmde Bozzi’nin doğum gününü kutlayan Murat Boz, köpeği ile mutlu anlarını vivo V29 Lite akıllı telefonuyla ölümsüzleştiriyor. Film, Boz’un verdiği “Birlikte olduğumuz her an, hayat kutlamaya değer” mesajıyla son buluyor.

V29 Lite’ın ilk reklam filminin müziğinde de Murat Boz’un imzası bulunuyor. Çekimler sırasında yeteneğini konuşturan Boz, reklamda kullanılan müziği set ortamında besteledi. Çekimlerin ardından Boz bu beste için stüdyoda kayda girdi. Reklam müziği, stüdyo kayıtları tamamlanarak filme eklendi. Boz’un önümüzdeki günlerde yeni reklam filmleri için de kamera karşısına geçmesi bekleniyor.