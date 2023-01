“vivo’nun altın çağı gelecekte”

vivo Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Shen Wei, önemli eşikleri aştıkları 2022 yılının vivo için çok önemli bir atılım yılı olduğunu ifade etti. Tüm başarılarına ve büyümelerine rağmen vivo’nun ulaşması gereken birçok hedef olduğunun altını çizen Wei, “Temel arzuya sadık kalarak uzun vadeli planlarımızı takip edeceğiz, yenilikçi ruhumuzu besleyerek, verimliliğimizi sürdürerek ve maliyetlerimizi düşürerek vivo için başarılı sürdürülebilir bir iş modeli oluşturacağız” dedi.



Shen Wei vivo’nun uzun vadeli hedefini “vivo’nun 28 yıllık geçmişine baktığımızda, zorluklar ve krizlerle karşılaştığımız dönemlerin bu krizleri fırsata çevirdiğimiz en verimli dönemler olduğunu görüyoruz. Karşılaştığımız her zorluk vivo'nun farkındalığını yükselten, becerilerini pekiştiren ve daha uzağı görüp daha uzun bir yol gitmesine olanak tanıyan teşvik edici bir faktör oldu. Önümüzdeki on yılda akıllı telefon sektörünü zorlu dönemler bekliyor. Ancak vivo olarak öngördüğümüz güçlüklerin aynı zamanda sınırsız bir fırsat alanı yarattığının da farkındayız. Merkezimize kullanıcıları alarak, BenFen felsefesi doğrultusunda yapmamız gerekenleri doğru yöntemlerle ve doğru şekilde yaparak, karşılıklı kazan-kazan anlayışını sürdürerek, hedef odaklı yaklaşımımızla tüm zorluklara göğüs gererek uzun soluklu büyük bir şirket olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. vivo'nun altın çağının geçmişte değil, gelecekte ve önümüzdeki bu yolculukta atacağımız her adımda olduğuna yürekten inanıyoruz” sözleriyle anlattı.



“2022 yılında vivo global marka olma yolculuğunda önemli kilometre taşlarını aştı”



Shen Wei, vivo ekosistemi ile gerçekleştirdiği toplantıda 2022 yılında karşılaştıkları birçok zorluğa rağmen yüksek donanımlı modellerinin kayda değer başarılar kazandığını, böylece vivo’nun başarılı bir global marka yaratma ideali yolculuğunda önemli kilometre taşlarını aştıklarını söyledi. “2022 yılında vivo Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde kullanıcı inovasyon laboratuvarı, XR laboratuvarı, çip laboratuvarı ve deniz aşırı pazarlardaki iş birliği merkezi gibi kuruluşları hayata geçirdik. Temel teknolojiye yaptığımız birkaç yıllık stratejik yatırımın ardından vivo; tasarım, görüntüleme, sistem ve performanstan oluşan dört uzun yolda niteliksel değişiklikler başlattı. Temel teknolojinin iyileştirilmesi, vivo’ya büyük bir ivme kazandırdı. vivo X80, X90 ve X Fold serilerinin yanı sıra S16 serisi ve iQOO dijital serileri de geniş kitlelere ulaşmamızı sağladı. Kullanıcı tavsiye skorları (Net Promoter Score) yeni zirvelere ulaşırken pazar sonuçlarımız da her geçen gün daha iyi bir noktaya geliyor” diye konuştu.



“Fiyat savaşlarından kaçınmalıyız”



vivo'nun stratejik fırsatının markanın üst segment modellerdeki atılımında yattığına dikkat çeken Shen Wei, “Kullanıcıların temel ihtiyaçlarına ve sıkıntı yaşadıkları noktalara ve hem donanım hem de yazılım tarafında harika ürünler yaratmaya odaklanmalı, önemli teknolojilerde çığır açmalı, trendlere öncülük etmeli, kullanıcılar için sürprizler yaratmaya ve vivo'nun sürdürülebilir bir marka olarak gelişmesine hizmet etmeliyiz” dedi.



Kusursuz ürünlerin ve yüksek kaliteli servisin rekabette fark yaratmanın anahtarı olduğunu belirten vivo CEO’su, satış rakamlarının cezbedici büyüsüne kapılmamaları ve fiyat savaşlarından kaçınmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurguladı. Wei “vivo’nun temel misyonu; kullanıcılarını, çalışanlarını, ortaklarını ve paydaşlarını mutlu etmektir. Maliyetleri düşürmek için; kaliteyi düşürmek, riskleri başkalarına aktarmak ve paydaşların çıkarlarını aşındırmak gibi kısa vadeli ve sağlıksız yöntemlere asla başvurmamalıyız. Lider teknoloji markası yaklaşımıyla yüksek teknoloji geliştirmenin ve inovasyona devam etmenin önünde bir darboğaz olan düşük kâr marjı tuzağından kurtulmalıyız. İnovasyonun kaldıraç etkisiyle değer yaratmaya ve yarattığımız bu değeri iş ortaklarımız ile paylaşarak vivo’yu daha uzun ömürlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmalıyız” diye konuştu. vivo’nun temel hedefinin istikrarlı, uzun vadeli ve sağlıklı bir organizasyon olmak olduğunu kaydeden Wei, rekabetten büyük pay almak için asla kısa vadeli çıkarları hedeflemeyeceklerinin de altını çizdi.