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WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor?

WhatsApp uygulamasında bağlantı sorunu meydana geldi Dünyanın en yaygın akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamıyor.

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor?

Global düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp'ta akşam saatlerinde bağlantı sorunu yaşanıyor.

Başta fotoğraf ve yazılı veri paylaşımı amaçlı olmak üzere dünyada 1 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp uygulamasındaki bağlantı sorunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sorun zaman zaman düzeliyor, ancak bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'ta global bir sorun olduğunu açıkladı.

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