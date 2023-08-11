WhatsApp yeni özelliği test ediyor: Tek cihaz iki hesap

WhatsApp, bazı beta test kullanıcılarının uygulamaya ek hesaplar eklemesine olanak tanıyan bir özelliği test ediyor.



Bu özellikle birlikte aynı menüde farklı bir hesaba geçiş yapılabilecek. Yeni bir hesap eklediğinizde, siz çıkış yapmaya karar verene kadar bu hesap cihazınızda açık kalacak.



Bu yeni özellik, insanların özel sohbetlerini, iş sohbetlerini ve diğer sohbetlerini tek bir uygulamada tutmalarına yardımcı oluyor.

Bildirimlerle birlikte konuşmalarınızı ayrı tutacak ve farklı cihazlara veya paralel uygulamalara ihtiyaç duymadan hesaplar arasında geçiş yapmanızı olanak tanıyacak.



İKİ HESAP TEK CİHAZ



Her cihazda ayrı ayrı WhatsApp hesapları kurmak yerine, hesaplarınıza erişmek ve hesaplarınız arasında geçiş yapmak için ana cihazdaki tek bir uygulama kullanılabilecek.



Çoklu hesap özelliğini Android için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemelerini yükleyen bazı beta test kullanıcılarının kullandığı ve önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacağı kaydedildi.

