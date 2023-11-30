X (Twitter), Meta ve Tiktok ABD Senatosu'na ifade verecek

Senato Yargı Komitesi, sosyal medya şirketleri Meta, X, TikTok, Snapchat ve Discord'un genel müdürlerinin 31 Ocak 2024'te ABD Senatosu'nda yapılacak bir oturumda çevrimiçi çocuk cinsel istismarı konusunda ifade vereceklerini söyledi.



Senatör Dick Durbin ve Lindsey Graham, Discord ile X'in başlangıçta katılmaktan kaçındığını ve mahkeme celbini kabul etmeyi reddettiğini söyledi.

Durbin ve Graham, "Artık beş şirket de işbirliği yaptığına göre, CEO'larını dinlemeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

TIKTOK'UN ENGELLENMESİ İÇİN YASA TASARISI

Ayrıca Biden yönetimine, ABD'de 150 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan TikTok gibi platformların kullanımını engellemek için yeni yetkiler verecek olan yasa tasarısının Kongre'de bekletildiği aktarıldı.

ÇOCUKLARI ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA KORUMADAKİ BAŞARISIZLIK

Durbin ve Graham, duruşmada komite üyelerinin en büyük sosyal medya şirketlerinden bazılarının CEO'larına çocukları çevrimiçi ortamda korumadaki başarısızlıkları konusunda baskı yapmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

DEV ŞİRKETLERİN CEO'LARI İFADE VERECEK



Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, X CEO'su Linda Yaccarino, Snapchat CEO'su Evan Spiegel ve Discord CEO'su Jason Citron ifade verecek.