X/Twitter rakibi Bluesky'da davet kodu dönemi sona erdi

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, artık platform üzerinde herkesin bir hesap oluşturmasına izin veriyor.

Geçtiğimiz Salı gününe kadar Bluesky platformuna kayıt olmak isteyen kullanıcıların davet kodu sahibi olması gerekiyordu.

Ancak Bluesky artık kullanıcıların sosyal medya platformuna davet koduna ihtiyaç duymadan kayıt olabileceklerini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Elon Musk'ın Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almasıyla birlikte platformun markası X olarak değiştirilmişti.

Platformda mavi tik aylık aboneliklerle satılırken, Musk bir dönem premium üyeliği bulunmayan kullanıcıların sosyal ağ üzerinde paylaşımları görmesine günlük kısıtlamalar getirmişti.

Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar alternatif platform aradığı için Bluesky ve Threads gibi benzer platformlar rakip olarak çıkmıştı.