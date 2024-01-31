X/Twitter ve Meta çevrimiçi ortamda çocuk güvenliği için ifade verecek

Çocukların ruh sağlığı ve çevrimiçi güvenliği konusundaki endişelerden dolayı Washington'da duruşma düzenlenecek.

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ile X/Twitter CEO'su Linda Yaccarino'nun da aralarında yer alacağı duruşmada sosyal medya platformlarının patronları çevrimiçi çocuk istismarı hususunda ifade verecek.

ABD'de politikacılar büyük teknoloji şirketlerinin çocukları çevrimiçi ortamlarda cinsel istismardan korumak için yeterince çaba göstermediklerini iddia ediyor.

Meta ve X/Twitter'ın yanısıra TikTok, Discord ve Snapchat başkanlarının da duruşmaya katılması bekleniyor.

DEEPFAKE GÖRÜNTÜLERDEN ENDİŞE DUYULUYOR

Senato Yargı Komitesi'nin yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte görüntüler de dahil olmak üzere, çocukların müstehcen görüntülerinin internette paylaşıldığına dair raporlardan özellikle endişe duyduğu kaydedildi.

MICROSOFT VE GOOGLE TESPİT İÇİN ARAÇ GELİŞTİRDİ

Microsoft ve Google, platformların bu tür içerikleri tespit etmesine ve ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne bildirmesine yardımcı olacak araçlar geliştirdi.

Ayrıca Sosyal medya platformlarının da çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmak için çeşitli değişiklikler yaptığı belirtildi.