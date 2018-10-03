Microsoft, Xbox One sahipleri için bu Ekim ayında iki oyun sunuyor: Overcooked! ve Victor Vran. Tekil fiyatları sırasıyla 41 lira ve 49 lira olan bu oyunlara on beşer gün şeklinde. Eğer Gold üyeliğe sahipseniz- bedava sahip olabileceksiniz.



Xbox 360 kullanıcıları ise Stuntman: Ignition ve Hitman: Blood Money oyunlarını oynayabilecekler. Oyunların ayrı alındığında fiyatları ise sırasıyla 15 ve 20 dolar.

Yine aynı şekilde ilk oyunu Ekim ayının ilk 15 günü, ikinci oyunu son 15 günü oynayabiliyorsunuz.



Her ne kadar bu oyunların hiçbiri çok fazla heyecanlandırıcı olmasa da Victor Vran ve Hitman: Blood Money oyunlarının Steam'de 10 üzerinden 9 puan aldığını belirtmek isteriz.