Xbox, özel oyunu Starfield'ı PlayStation 5'e getiriyor olabilir

Microsoft, büyük özel oyunlarının stratejisinde önemli bir değişiklik yapmayı düşünüyor.

Xbox'ın özel oyunlarını PlayStation 5'e getirmeyi planladığı ve şirket politikasında önemli değişiklikler yapacağı bekleniyor.

STARFIELD PLAYSTATION 5'E GELEBİLİR

Engadget'in haberine göre, Microsoft'un 2023'ün en önemli oyunu Starfield'ı PlayStation 5'e getireceği öne sürüldü.

Starfield, yalnızca Xbox, PC ve Game Pass için çıkış yapmıştı.

PS5 GELİŞTİRME KİTİ SATIN ALDI

Ayrıca haberde şirketin özel oyunlarını Sony'nin konsoluna taşımaya yardımcı olmak için daha fazla PS5 geliştirme kiti satın aldığı belirtildi.

"XBOX'IN GELECEĞİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Xbox Başkanı Phil Spencer ise önümüzdeki hafta Xbox'ın geleceğine dair yeni açıklamalar yapacaklarını duyurdu.

Spencer, Sizi dinliyoruz ve duyuyoruz. Önümüzdeki hafta için Xbox'ın geleceğine yönelik vizyonumuz hakkında sizinle daha fazla ayrıntı paylaşmayı dört gözle beklediğimiz bir iş güncelleme etkinliği planlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin." diye konuştu.

Bu stratejik değişiklik Xbox'ın oyun endüstrisindeki yerini yeniden sorgulamasına yol açabilir.

Microsoft, son olarak Call of Duty, World of Warcraft gibi ünlü oyunların yapımcısı Blizzard Entertainment'ı 68,7 milyar dolar karşılığında satın almıştı.