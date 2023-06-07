Xbox, Showcase öncesi duyurdu: Fragman değil oyun içi görüntüler kullanılacak!

Xbox, Summer Game Fest'te düzenleyeceği Showcase öncesi hayranlarını heyecanlandırdı.

Microsoft'ta Xbox oyun pazarlamacısı Aaron Greenberg, bir kullanıcının Showcase'de CGI fragmanlar olacak mı? sorusuna etkinlikte yayınlanacak videoların tamamen oyun için görüntülerden oluşacağını duyurdu.



GÖRÜNTÜLER OYUN İÇİ SİNEMATİKLERDEN OLUŞACAK

Greenberg, Twitter hesabından verdiği yanıtta, “Etkinlik içerisindeki oyunlarımızın hiçbiri tam olarak CGI fragmanlara sahip değil. Her video ya oyun içi çekim yada motor içi çekim görüntülerini içeriyor. Yada bazı sinematikler ile birlikte kaydedilmiş oyun içi görüntülerden oluşuyor. Fragmanlarımızın her biri hayranlarımız ve takipçilerimiz için anlaşılır olacak.” ifadelerini kullandı.





Xbox, 11 Haziran Pazar günü TSİ 20.00'da başlayacak Showcase'de, yoğunluğunu Starfield oyununa vereceği aktarıldı.

