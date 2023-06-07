Xbox, Showcase öncesi duyurdu: Fragman değil oyun içi görüntüler kullanılacak!

Xbox, Summer Game Fest'te düzenleyeceği Showcase öncesi hayranlarını heyecanlandırdı.
Microsoft'ta Xbox oyun pazarlamacısı Aaron Greenberg, bir kullanıcının Showcase'de CGI fragmanlar olacak mı? sorusuna etkinlikte yayınlanacak videoların tamamen oyun için görüntülerden oluşacağını duyurdu.
GÖRÜNTÜLER OYUN İÇİ SİNEMATİKLERDEN OLUŞACAK
Greenberg, Twitter hesabından verdiği yanıtta, “Etkinlik içerisindeki oyunlarımızın hiçbiri tam olarak CGI fragmanlara sahip değil. Her video ya oyun içi çekim yada motor içi çekim görüntülerini içeriyor. Yada bazı sinematikler ile birlikte kaydedilmiş oyun içi görüntülerden oluşuyor. Fragmanlarımızın her biri hayranlarımız ve takipçilerimiz için anlaşılır olacak.” ifadelerini kullandı.
Xbox, 11 Haziran Pazar günü TSİ 20.00'da başlayacak Showcase'de, yoğunluğunu Starfield oyununa vereceği aktarıldı.
None of our first party games in the show are full CG trailers. Everything is either in-game footage, in-engine footage, or in-game footage with some cinematics. Each of our trailers will be labeled so it is hopefully clear for our fans.— Aaron Greenberg 🙅🏼♂️💚U (@aarongreenberg) June 4, 2023