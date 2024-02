Xbox'a özel 4 oyun rakip platformlara geliyor

Xbox, bugün bir ​​video podcast programında gelecek planları ile ilgili konuştu.

Planlarının arasında Xbox özel oyunlarından bazılarını rakip konsollara getirmek olduğu açıklandı.

Microsoft'un oyun bölümünün CEO'su Phil Spencer, Xbox Başkanı Sarah Bond ve Xbox Oyun Stüdyoları'nın başındaki Mat Booty iddiaları doğrulayarak oyunların PlayStation ve Nintendo Switch’e geleceğini açıkladı.

Açıklamada hangi dört oyunun "diğer konsollarda" bulunacağını açıklanmadı ancak "Starfield" ve "Indiana Jones and the Great Circle"ın sunulacak oyunlar arasında olmadığını doğrulandı.



Bazı kaynaklar diğer paltformlara gelecek oyunların "Hi-Fi Rush", "Pentiment", "Grounded" ve popüler aksiyon-macera korsan oyunu "Sea of ​​Thieves" olacağını söyledi. Ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılamadı.



Sony başkanı Hiroki Totoki Perşembe günü yaptığı kazanç açıklamasında şirketin PlayStation oyunlarını PC ve mobil gibi platformlara yaymak için "proaktif olarak çalışmak" istediğini ve Sony'nin marjlarını iyileştirme konusunda agresif olmak istediğini ekledi.