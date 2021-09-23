Xiaomi'den "sansür" açıklaması

Çinli akıllı telefon markası Xiaomi'nin ürettiği telefonlarda yerleşik olarak sansür uygulandığına yönelik iddialarla ilgili Xiaomi'den yanıt geldi.



Konuyla ilgili haberlere ilişkin Xiaomi’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"22 Eylül 2021 tarihinde basında yer alan haberlere ilişkin; Xiaomi cihazları, kullanıcılara gelen ya da giden iletişimleri sansürlemez.

Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının telefonla arama, web'de arama, web'de gezinme veya üçüncü taraf iletişim yazılımlarının kullanımı gibi kişisel davranışlarını asla kısıtlamamıştır veya engellememiştir, hiçbir zaman da kısıtlamayacak veya engellemeyecektir.

Çin merkezli Xiaomi, kullanıcıların yasal haklarına saygılıdır ve bu hakları korur. Xiaomi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun bir şekilde hareket etmektedir."



Litvanya Savunma Bakanı geçtiğimiz günlerde, Xiaomi'nin Çin devletinin Tayvan, Tibet, demokrasi gibi kelimelere sansür uygulayabildiğini ifade ederken "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" demişti.