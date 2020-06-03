Yandex 4’üncü nesil sürücüsüz otomobilini tanıttı

Sürücüsüz otomobil teknolojisi için işbirliğine giden Yandex ve Hyundai 4’üncü nesil sürücüsüz otomobil modelini görücüye çıkardı.



Engadget’ta yer alan habere göre, Yandex’in dördüncü nesil sürücüsüz otomobil sistemi, Hyundai’nin Mobis modeli üzerinde geliştirildi.



Yandex’in sürücüsüz araçları halihazırda Rusya’nın başkenti Moskova’da hizmet veriyor. Bu girişim ile Yandex sürcüsüz araç filosunu genişletmek için önemli bir adım atmış oldu.



Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Yandex 2020’nin sonuna kadar filosuna 100 yeni Sonata’nın daha eklenmesinin planlandığı bilgisinin altı çizildi.



Aynı açıklamada söz konusu araçların Rusya’nın Innopolis şehrindeki robot taksi programında ve ABD’nin Michigan eyaletindeki filosunda da yer almasının planlandığı belirtildi.



Yandex ilk sürücüsüz otomobilini 2017 yılında tanıtmıştı.