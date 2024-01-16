Yapay zeka güvenliğine ilişkin ilk uluslararası kılavuz yayınlandı

İngiltere'nin ulusal standartlar kurumu yapay zekanın güvenli bir şekilde nasıl yönetileceğine ilişkin türünün ilk örneği olan uluslararası kılavuzu yayınladı.



Kılavuz güvenlik önlemlerine odaklanarak bir yapay zeka yönetim sisteminin nasıl kurulacağını, uygulanacağını, sürdürüleceğini ve sürekli olarak iyileştirileceğini ortaya koyuyor.



İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yayınlanan kılavuz işletmelerin yapay zeka araçlarını hem şirket içinde hem de şirket dışında nasıl sorumlu bir şekilde geliştirip dağıtabilecekleri konusunda yönlendirmeler sunuyor.

YAPAY ZEKA HİZMET KONTROLLERİ



ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının kamu kullanımına sunulmasının ardından giderek daha fazla öne çıkan teknolojiyi düzenleme ihtiyacı uluslararası standartlarda bir kılavuz oluşturulmasına ön ayak oldu.



İngiltere geçtiğimiz Kasım ayında dünya liderlerinin ve büyük teknoloji firmalarının yapay zekanın güvenli gelişiminin yanı sıra teşkil edebileceği uzun vadeli tehditleri tartışmak üzere bir araya geldiği ilk küresel "Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi"ni düzenledi.



Bu tehditler arasında yapay zekanın siber saldırı amaçlı kullanılması ve hatta kontrolünün kaybedilmesi durumunda insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturma ihtimali de yer alıyor.



Kılavuz risk değerlendirmeleri oluşturmaya yönelik gereksinimlerin yanı sıra yapay zeka ürünleri ve hizmetleri için ek kontroller de içeriyor.

