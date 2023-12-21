Yapay zeka otizmi basit bir "göz taraması" ile yüzde 100 doğru tespit edebiliyor

Otizm ABD'de yaşayan her 36 çocuktan birini etkiliyor. Ancak bu çocukların pek çoğunda otizm, çocukluklarının sonuna kadar teşhis edilemiyor. Bu da gerekli terapilerden mahrum kalmalarına neden olabiliyor.



Otizm, beyin gelişiminin ilerleyişinde değişim gözlemlenen bir durum.o Optik sinirler göz retinasını beyne çok kısa bir yol üzerinden bağlıyor. Dolayısıyla beyindeki farklılıkların gözlerden tespit edilebilecek olması gerçekten de mantıklı olabilir.



Otizmi tespit eden yapay zeka, Seul'deki Yonsei Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi. Ancak uzmanlara göre bu keşfe güvenmek için henüz çok erken ve yüzde 100 doğruluk payı gerçek dışı.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN SADECE DÖRTTE BİRİ KIZ



Söz konusu çalışmaya 479'u otizmli ve 479'u otizmsiz olmak üzere 958 çocuk katıldı.



Her iki grupta da aynı erkek ve kız oranı vardı, yüzde 82 erkek ve yüzde 18 kız. Bu da çoğu ülkede otizm dağılımı olan dörtte bir cinsiyet oranına uyuyor.



Araştırmacılar, sonuçları karmaşıklaştırabilecek diğer psikiyatrik rahatsızlıkları olan çocukları hariç tutarak, algoritmayı denemek için çocukların retina görüntülerini kullandılar.



Araştırmacılar tarafından retina taraması ile sadece çocukların otizmli olup olmadığı değil teşhis edilen otizmin ne kadar şiddetli olduğu da hesaplanmak istendi.