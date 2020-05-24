YouTube 5 telefonu daha listeye aldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Google’ın bünyesinde bulunan video servisi YouTube ‘Signature Devices’ listesine yeni cihazlar ekledi.

Google’ın 2018 yılında tanıttığı YouTube Signature Devices listesine 5 yeni akıllı telefon daha eklendi.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, LG V60 ThinQ, Motorola Edge ve Motorola Edge+’ın Signature Devices listesine eklendiği bilgisine yer verildi.

YouTube yaklaşık iki yıl önce ‘Signature Devices’ programını başlattığında bu listede 18 akıllı telefona yer vermişti.

Bir cihazın YouTube Signature Devices listesine girebilmesi için Google’ın belirlediği 6 teknolojik özelliğe (HDR, 360 video, 4K kodlama, yüksek kare hızı, VP9 kodek ve DRM performansı) sahip olması gerekiyor.