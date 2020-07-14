Yüzde 40 artışın ardından  Tesla frene bastı

Son dönemde değeri yüzde 40 artan Tesla uzun sütre sonra düşüş trendine girdi.



ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi uzun süre sonra ilk defa değer kaybetti.

Reuters'ta yer alan habere Pazartesi günü Tesla hisseleri yüzde 3.1'lik bir düşüş yaşadı.



Corona virüs salgınıyla birlikte benzinli araçların değer kaybetmesi, elektrikli otomobil firmalarının hisselerine olumlu yansıması Tesla'yı son dönemin en çok kazandıran şirketlerinden biri yapmıştı.



Tesla'nın hisse senetleri corona virüs salgını sonrası durgunluk belirtileri gösteren ABD ekonomisi ve borsalarında yükseliş gösteren ender firmalardan olmuştu.



Geçtiğimiz hafta Tesla, rakibi Toyota'yı geride bırakarak, piyasa değeri bazında 'dünyanın en değerli otomobil üreticisi' unvanına sahip olmuştu.

