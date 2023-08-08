Zoom uzaktan çalışan personellerinin ofise geri dönmesini istiyor

Adı pandemi sırasında birçok kişinin uzaktan çalışmasına olanak tanıyan görüntülü sohbetlerle bilinen bir şirket olan Zoom, şirket ofisinin 80 km yakınında çalışan personellerine haftada iki gün geri gelmeleri gerektiğini söyledi.



Zoom'un küresel halkla ilişkiler müdürü Colleen Rodriguez yaptığı açıklamada, "Yapılandırılmış bir hibrit yaklaşımı, bir ofisin yakınında yaşayan çalışanların ekipleriyle etkileşimde bulunmak için haftada iki gün şirkette olması gerektiği anlamına geliyor.

Zoom için en etkilisinin bu olduğuna inanıyoruz. Şirket olarak, kendi teknolojilerimizi kullanmak, yenilik yapmaya devam etmek ve küresel müşterilerimizi desteklemek için daha iyi bir konumdayız." ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın haberine göre, şirketin yeni hibrit çalışma yaklaşımı Ağustos ve Eylül aylarında uygulamaya konulacak.

BİRÇOK ŞİRKET HAFTADA EN AZ 3 GÜN OFİSE GELME ZORUNLULUĞU GETİRDİ

ABD'nin birçok yerindeki Google çalışanlarının Nisan 2022'den itibaren haftada üç gün ofisten çalışması bekleniyordu.

Bay Area'daki Apple çalışanları da benzer şekilde geçtiğimiz Eylül ayından itibaren haftada üç gün ofise dönmek zorunda kaldı.

Elon Musk, geçen yılın sonlarında görevi devraldıktan kısa bir süre sonra, eskiden Twitter olarak bilinen şirkette uzaktan çalışmayı büyük ölçüde sona erdirdi.