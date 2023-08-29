1 haftadır haber alınamayan adam ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir haftadır haber alınmayan Gürel Sever, evinde ölü bulundu. Sever’in evindeki doğalgaz borusuna asılı halde bulunduğu öğrenildi.

1 haftadır haber alınamayan adam ölü bulundu

Çorlu’da yakınlarının bir haftadır haber alamadığı 51 yaşındaki Gürel Sever, evinde ölü bulundu.

Olay, Nusratiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 haftadır haber alınamayan Sever’e yakınları tarafından ulaşılamaması üzerine tek başına kaldığı eve polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 haftadır haber alınamayan adam ölü bulundu - 1

Çilingirin kapıyı açmasıyla girilen evde Gürel Sever, doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu.

Sağlık ekipleri, 1 çocuk babası Sever’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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