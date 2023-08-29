1 haftadır haber alınamayan adam ölü bulundu

Çorlu’da yakınlarının bir haftadır haber alamadığı 51 yaşındaki Gürel Sever, evinde ölü bulundu.



Olay, Nusratiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 haftadır haber alınamayan Sever’e yakınları tarafından ulaşılamaması üzerine tek başına kaldığı eve polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çilingirin kapıyı açmasıyla girilen evde Gürel Sever, doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu.



Sağlık ekipleri, 1 çocuk babası Sever’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.