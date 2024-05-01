1 Mayıs'ta (bugün) kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların mesai durumunu araştırıyor. Peki, bugün kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu? 1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kargoların çalışma saatleri araştırılıyor. 1 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kullanılacak. Buna göre; 1 Mayıs resmi tatildir ve PTT ve kargolar bugün çalışmamaktadır. Yani kargolar 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak ve 2 Mayıs'ta tekrar hizmet vermeye başlayacak.

KARGOLAR VE PTT 1 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?



Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, resmi tatil süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin gün boyunca kapalı tutulması bekleniyor.



Yurtiçi Kargo: 19 Mayıs boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.



Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda resmi tatil boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.



MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil günlerinde kapalı olması bekleniyor.



PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.