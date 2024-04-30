1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle resmi tatil yapmaya başlayacak olan vatandaşlar bir yandan da hastaneler ve eczanelerin çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Bu yıl kamuda çalışan vatandaşlar 1 Mayıs tarihinde tatil yapacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok kurum resmi tatil nedeniyle çalışmayacak. Peki, yarın eczaneler ve hastaneler açık mı?

1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler ve eczanelerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Rahatsızlık ve kontrol nedeniyle veya ilaç yazdırmaya hastaneye gidecek olan vatandaşlar, 1 Mayıs tarihlerinde eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 1 Mayıs'ta yarın hastane ve eczaneler açık mı?

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle 1 Mayıs'ta hastaneler kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu? - 1

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla eczanelerde kapalı olacak. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.

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