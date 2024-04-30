1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler ve eczanelerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Rahatsızlık ve kontrol nedeniyle veya ilaç yazdırmaya hastaneye gidecek olan vatandaşlar, 1 Mayıs tarihlerinde eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 1 Mayıs'ta yarın hastane ve eczaneler açık mı?

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor.



Bu nedenle 1 Mayıs'ta hastaneler kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

