1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler ve eczanelerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Rahatsızlık ve kontrol nedeniyle veya ilaç yazdırmaya hastaneye gidecek olan vatandaşlar, 1 Mayıs tarihlerinde eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 1 Mayıs'ta yarın hastane ve eczaneler açık mı?
1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor.
Bu nedenle 1 Mayıs'ta hastaneler kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.
1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla eczanelerde kapalı olacak. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.
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