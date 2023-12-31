1 Ocak'ta kargo şubeleri açık mı? Yılbaşına kargolar ve PTT çalışıyor mu?

Yılın ilk günü 'kargolar çalışacak mı?' sorusu kargo işlemi olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2024'e saatler kala vatandaşlar tarafından kargo şubeleri çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü çeşitli kargolama ihtiaçları için kargo çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, 1 Ocak'ta kargo şubeleri açık mı? Yılbaşına kargolar çalışıyor mu?

1 Ocak'ta kargo şubeleri açık mı? Yılbaşına kargolar ve PTT çalışıyor mu?

Yeni yıl öncesi bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu sorgulanıyor. Çalışma durumu en çok merak edilenlerin başında ise kargo şubeleri geliyor. Öte yandan şubelerinin çalışma durumu da merak konusu oldu.

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü olarak kabul edilmektedir.

Bu nedenle kargo firmaları 31 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihlerinde hizmet vermeyecek.

PTT ŞUBELERİ YILBAŞINDA AÇIK MI?

PTT şubeleri de 1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle hzimet vermeyecek.

Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2023 Salı gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.

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