Bombalı saldırı hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı

İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen baskında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir terörist yakalandı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmaya yönelik bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bombalı saldırı hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı

Terör örgütü 'e yönelik "Bozdoğan-32" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu K.A'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği belirlendi.

Bombalı saldırı hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı - 1

Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı tespit edilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı.

Silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen K.A. ile aynı iş yerinde kalan M.H. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı.

Bombalı saldırı hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı - 2

Operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.

Bombalı saldırı hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı - 3

Ekipler, yakalanan şüpheliler ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

OPERASYONUNUN AYRINTILARI

"Abbas İsa" kod adlı Suriye uyruklu örgüt üyesi K.A'nın 2016'ya kadar 'te aktif olarak görev aldığı, bu tarihten sonra Hatay üzerinden yurda kaçak giriş yaptığı ve 2020'de İstanbul'a geldiği tespit edildi.

Örgütün havan biriminde yer aldığı ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığı belirlenen K.A'nın, Ebu Ömer isimli DAEŞ sorumlusunun yanında sözde mühimmat doldurma ve temizleme biriminde de görev yaptığı ve DAEŞ'in sözde Musul valisi Ebu Leys Al Hamduni'nin yanında eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı.

Afganistan uyruklu şüpheli M.H'nin ise Ocak ayında İran üzerinden kaçak yollarla yurda giriş yaptıktan sonra İstanbul'a geldiği belirlendi.
Yine şüphelilerin bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlayıcı üretip, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki kutlamalarda başta Taksim olmak üzere çeşitli meydanlarda eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Operasyonun devamında gözaltına alınan 6 şüpheliden birinin de örgüt üyesi K.A'nın kardeşi A.A. olduğu, 2014'te 'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'ya gittiği belirlendi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden K.A. ve M.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...