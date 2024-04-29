Bombalı saldırı hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı

Terör örgütü DAEŞ 'e yönelik "Bozdoğan-32" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu K.A'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği belirlendi.

Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı tespit edilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı. Silahlı terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen K.A. ile aynı iş yerinde kalan M.H. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı.

Ekipler, yakalanan şüpheliler ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

OPERASYONUNUN AYRINTILARI

"Abbas İsa" kod adlı Suriye uyruklu örgüt üyesi K.A'nın 2016'ya kadar DAEŞ'te aktif olarak görev aldığı, bu tarihten sonra Hatay üzerinden yurda kaçak giriş yaptığı ve 2020'de İstanbul'a geldiği tespit edildi.

Örgütün havan biriminde yer aldığı ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığı belirlenen K.A'nın, Ebu Ömer isimli DAEŞ sorumlusunun yanında sözde mühimmat doldurma ve temizleme biriminde de görev yaptığı ve DAEŞ'in sözde Musul valisi Ebu Leys Al Hamduni'nin yanında eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı.

Afganistan uyruklu şüpheli M.H'nin ise Ocak ayında İran üzerinden kaçak yollarla yurda giriş yaptıktan sonra İstanbul'a geldiği belirlendi.

Yine şüphelilerin bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlayıcı üretip, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki kutlamalarda başta Taksim olmak üzere çeşitli meydanlarda eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Operasyonun devamında gözaltına alınan 6 şüpheliden birinin de örgüt üyesi K.A'nın kardeşi A.A. olduğu, 2014'te Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'ya gittiği belirlendi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden K.A. ve M.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.