10 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 14 can kaybı, bin 193 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 193 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, can kaybı 5 bin 858 oldu.

Son 24 saatte bin 211 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970 oldu.

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" ifadelerini kullandı.

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