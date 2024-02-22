10 ilde “Telegram” operasyonu: Çocukların müstehcen görüntülerini satışa çıkardılar

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Telegram uygulamasında çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu tespiti üzerine harekete geçti. Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van’da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

10 ilde “Telegram” operasyonu: Çocukların müstehcen görüntülerini satışa çıkardılar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen “Sibergöz-22” operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en hassas oldukları konuların başında çocukları korumak geldiğini belirterek, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında️.” ifadesini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van’da eş zamanlı düzenlendiği bilgisini verdi.

” mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanallarıyla ödemelerin yapılıp, görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 15 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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