imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

100 yıl hapis cezası bulunan adam gardırobun üzerinde yakalandı

Ankara’da farklı suçlardan toplam 100 yıl hapis cezası bulunan  cezaevi firarisi, saklandığı evde gardırobun üzerinde yakalandı.

100 yıl hapis cezası bulunan adam gardırobun üzerinde yakalandı

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 100 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan kişiyi yakaladı. 

Hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi V.K.’nın Keçiören’de saklandığını  tespit eden emniyet güçleri harekete geçti. 

Düzenlenen operasyonda V.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde bulunan gardırobun üzerinde saklanmaya çalışırken yakalanan şahsın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...