100 yıl hapis cezası bulunan adam gardırobun üzerinde yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 100 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan kişiyi yakaladı.
Hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi V.K.’nın Keçiören’de saklandığını tespit eden emniyet güçleri harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda V.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Evde bulunan gardırobun üzerinde saklanmaya çalışırken yakalanan şahsın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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