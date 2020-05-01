1000 liralık yardıma Ferrari'si olan da başvurdu

Corona virüs salgını sonrası hayata geçirilen pandemi sosyal yardımının 3'üncü faz başvuruları e-Devlet üzerinden devam ediyor.



1 ve 2'nci faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Ancak bu yardıma başvuruda bulunanlar arasında Ferrari gibi lüks araçlara sahip olanların yanı sıra 100 büyükbaş hayvanı olanların da bulunduğu belirtiliyor.



Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

“FERRARİ SAHİBİ OLUP MÜRACAAT EDENLER OLDU”



Bakan Selçuk, “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” dedi.



Başvuruların hane bazlı değerlendirildiğinin altını çizen Selçuk "Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük.” dedi.



Bu kişiler 1000 liralık yardımdan yararlanabilecek mi? sorusuna da yanıt veren Selçuk, “Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari’yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.