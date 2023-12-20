11 yaşındaki İrem maganda kurşunuyla vuruldu

Anne ve babası İrem’i alarak hemen hastaneye götürdü. Çekilen tomografide İrem’in boynuna yorgun kurşunun geldiği anlaşıldı. Hemen ameliyata alınarak mermi çıkarıldı.



Küçük İrem’in felç kalmamasının mucize olduğunu söyleyen anne Hasine Saraç, “Gerçekten kötü bir yere denk gelmiş. Daha önce bu tarz şeyleri televizyonda duyardık. Başımıza geleceğini düşünmedik. Ben istemiyorum bu şekilde kimsenin, kim vurduya gitmesini. Bir an önce bu magandaların son bulmasını istiyoruz.” dedi.