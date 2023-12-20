11 yaşındaki İrem maganda kurşunuyla vuruldu

İstanbul Bahçelievler’de maganda kurşunu 11 yaşındaki İrem’in boynuna isabet etti.
Olay, 21 Kasım günü Kocasinan Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında okuldan gelen 11 yaşındaki İrem Saraç kardeşiyle birlikte oyun oynamak üzere dışarıya çıktı. Bu sırada 11 yaşındaki kız, boynunda bir sıcaklık hissetti. Elini boynuna götürdüğünde kanadığını farkederek hemen eve girdi.
Anne ve babası İrem’i alarak hemen hastaneye götürdü. Çekilen tomografide İrem’in boynuna yorgun kurşunun geldiği anlaşıldı. Hemen ameliyata alınarak mermi çıkarıldı.
Küçük İrem’in felç kalmamasının mucize olduğunu söyleyen anne Hasine Saraç, “Gerçekten kötü bir yere denk gelmiş. Daha önce bu tarz şeyleri televizyonda duyardık. Başımıza geleceğini düşünmedik. Ben istemiyorum bu şekilde kimsenin, kim vurduya gitmesini. Bir an önce bu magandaların son bulmasını istiyoruz.” dedi.
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