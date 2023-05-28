110 yaşındaki Safiye nine 2. tur seçimleri için sandık başına gitti

Safiye Kurtoğlu'nun oğlu Yasar Kurtoğlu, "Annem safiye Kurtoğlu 110 yaşındadır. Yaklaşık 20 yıldır Erdoğan'ı desteklemektedir. Birinci seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a desteklemek için gelmişti. Bugün de Tayyip Erdoğan'a destek vermek için hasta yatağından kalkıp oyunu kullanmaya geldi" dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun