12 Kasım'da ülke genelinde tatbikat: Aynı anda televizyonlar anons geçecek, telefonlara mesaj gelecek

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.

Devletin bütün kurum ve kuruluşlarının sahada olmasının bir güven ifadesi olduğunu söyleyen Soylu, "Binlerce kilometre ötededir Bangladeş ve Arakan. Türkiye hem geçmişinden gelen bu eminlik ve güven ile hem de bugün devam eden eminlik ve güvenle bunu aynı şekilde ortaya koymaktadır. Hem içeride hem de dışarıda gerek afet yönetimi gerek insani yardım konusunda kendi kurumlarını dünyanın en güvenilir kurumları haline getirmiş bir Türkiye tablosu var" diye konuştu.

ÜLKE GENELİNDE TATBİKAT



Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.