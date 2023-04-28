12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis cezası

"AİLEM KALABALIK, O YÜZDEN İÇKİ ÜRETİYORUM"



Sahte içkileri Bulgaristan'dan getirip piyasaya sürdüğü iddia edilen Metin Dobrucalı ise ifadesinde Bulgaristan vatandaşlığının da bulunduğunu belirterek, bu yüzden sık sık bu ülkeye gittiğini aramalarda bulunan alkolleri Bulgaristan'dan getirdiğini anlattı.

Dobrucalı, sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan etil alkol ve aromaların kendisine ait olduğunu ifade ederek, "Ailem kalabalık olduğu için kendimiz kullanmak üzere bu şekilde içkileri üretiyorum. Bu içkileri kendim ya da ailem hiç kimseye satmadım. Neredeyse her hafta Bulgaristan'a gidip geliyorum, Aramada bulunan alkolleri Bulgaristan'dan 1 ve 5 litrelik şişelerde içinde getirdim. Çünkü orada daha ucuz, kendimiz ve misafirlerimiz tüketiyor. Kalan alkolleri de su şişelerine koyup muhafaza ediyorum. Büfe sahibi Cengiz Girgin'i mahalleden tanıyorum ama samimi değilim. Cengiz ya da başka kişiye ya da büfeye içki satmadım. İçkiden zehirlenen kişileri de tanımıyorum." diye konuştu.



MAHKEME ÖNCE MÜEBBET VERDİ



Mahkeme sanıklardan Cengiz Girgin'e, Altuğ Oktay, Emin Kırcali ve Hasan Nişancı'nın ölümleri nedeniyle önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eylemini olası kastla işlediği sabit görüldüğünden cezasından davranışların objektif etkisi, ceza adalet dengesi dikkate alınarak 20 yıla, ardından da sanığa verilen cezadan, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanık lehine takdiri indirim nedeni sayılarak 16'şar yıl 8'er ay olmak üzere toplam 50 yıl hapisle cezalandırıp, tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Cengiz Girgin'e, Mehmet Pamukçu'nun ölümünden, Kudret Uygur ve Metin Dobrucalı'ya da 4 kişinin ölümüyle ilgili beraat kararı verdi.



8 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümüyle ilgili açılan davada ölenler Altuğ Oktay, Emir Kırcali, Mehmet Pamukçu ve Hasan Nişancı'nın davaları karara bağlandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Sadık Akın Usal, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin eşi Levent Engin, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman’ın ölümleriyle ilgili soruşturması sürüyor.



Ölenlerle ilgili daha önce hazırlanan iddianame, Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geri iade edilmişti.