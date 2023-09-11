12 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

Aksaray’da 12 yaşındaki E.K., kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

12 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

’ın Ortaköy ilçesinde kullandığı traktör devrilen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.K’nin kullandığı 68 FE 209 plakalı traktör, Ozancık köyünde evlerinin önündeki mısır silajlarını ezdiği sırada devrildi.

12 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi - 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede E.K’nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.

E.K’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

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