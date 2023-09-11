12 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı incelemede E.K’nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.



E.K’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.