14 gündür kayıp olan genç, evin çatısında ölü bulundu

Çorum'da 14 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bekir Güvenç’in, metruk bir evin çatısında cansız bedeni bulundu. Güvenç’in elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.



​Kunduzhan Mahallesi'nde tek katlı metruk evin çatısında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Evin çatısına çıkan ekipler, elektrik tellerine dolandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin 2 Kasım’da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Bekir Güvenç’e ait olduğunu tespit etti.



Güvenç’in, ilk incelemede elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi.



İtfaiye ekiplerince çatıdan indirilen Güvenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.



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