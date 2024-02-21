14 ilde FETÖ operasyonu: 67 şüpheli yakalandı

14 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ'ye yönelik Kıskaç-7 operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

14 ilde FETÖ operasyonu: 67 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ’da ’ye yönelik Kıskaç-7 operasyonları gerçekleştirildi. 

Sosyal medya hesabından hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 

1 Haziran 2023’ten günümüze kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4 bin 022 operasyon düzenlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonlarda 6 bin 045 şüphelinin yakalandığını belirtti. 

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