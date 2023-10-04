14 yaşındaki çocuk koruyucu ailesini eve kilitleyip kaçtı

Antalya’da koruyucu ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki A.D. evden kaçtı. A.D., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Yukarı Pazarcı Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi yakınlarında bulunan A.D.’nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındığı bildirildi.



İKİ GÜN ÖNCE DE KAÇMIŞTI



A.D. iki gün önce de evden kaçmış ve jandarma ekipleri tarafından Manavgat otogarında bulunarak koruyucu ailesine teslim edilmişti.