15 Kasım 2021 corona virüs tablosu: 215 can kaybı, 23 bin 852 yeni vaka

Türkiye'nin 15 Kasım 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte  215 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, ikinci doz aşı oranı en düşük ilin yüzde 55,2 ile Şanlıurfa olduğunu belirterek, "Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.11.2021 - 19:35 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 20:04

15 Kasım 2021 corona virüs tablosu: 215 can kaybı, 23 bin 852 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 933 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,01 olarak kayıtlara geçti.

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 559 bin 680 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"TÜRKİYE ORTALAMASINDA YÜZDE 80'İ GEÇTİK"

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80'i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

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