15 Temmuz'da kargolar açık mı? Cumartesi kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatillerde ve dini bayramlarda tatil olan kargo şubelerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açık olup olmadığı pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Bu konuya dair araştırmalar 15 Temmuz gününün yaklaşmasıyla hız kazandı. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? Cumartesi kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz'da kargolar açık mı? Cumartesi kargolar çalışıyor mu?

Ülkemizde 15 Temmuz tarihi, her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılıyor ve kabul ediliyor. Resmi tatillerde hizmet vermeyen kargo şubelerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü'nde de hizmette olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte, bu kapsamda güncel bilgiler...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde kargo şirketleri hizmet vermiyor.

15 Temmuz'da kargo şubeleri kapalı olacak.

Kargolar 17 Temmuz Pazartesi normal çalışma saatlerinde hizmetlerini sürdürecek.

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