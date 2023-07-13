15 Temmuz'da kargolar açık mı? Cumartesi kargolar çalışıyor mu?

Ülkemizde 15 Temmuz tarihi, her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılıyor ve resmi tatil kabul ediliyor. Resmi tatillerde hizmet vermeyen kargo şubelerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü'nde de hizmette olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte, bu kapsamda güncel bilgiler...



15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?



Resmi tatillerde kargo şirketleri hizmet vermiyor.



15 Temmuz'da kargo şubeleri kapalı olacak.



Kargolar 17 Temmuz Pazartesi normal çalışma saatlerinde hizmetlerini sürdürecek.