15 yaşındaki İbrahim gölette boğuldu

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İbrahim Zahit Ayyıldız akrabalarıyla Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde bulunan Doyran Göleti'ne geldi. Serinlemek için birlikte gölete giren Ayyıldız bir süre sonra gözden kayboldu. Arama yapan yakınları sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (SAK) ekipleri sevk edildi. Hazırlıkların ardından suya giren su altı ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından Ayyıldız'ın cansız bedenini 15 metre derinlikte bularak karaya çıkardı.



Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İbrahim Zahit Ayyıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.