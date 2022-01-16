16 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 136 can kaybı, 54 bin 100 vaka

Türkiye'nin 16 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Corona virüs tablosuna göre, 54 bin 100 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 136 kişi hayatını kaybetti.

Haberler 16.01.2022 - 19:19 | Son Güncelleme : 16.01.2022 - 19:53

16 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 136 can kaybı, 54 bin 100 vaka

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Günlük corona virüs tablosu açıklandı.

'de son 24 saatte 364 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,24 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 230 bin 188 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: NE ENDİŞE, NE GEVŞEME

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe, ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" açıklaması yaptı.

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