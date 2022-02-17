17 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 258 can kaybı, 92 bin 406 yeni vaka

Türkiye'nin 17 Şubat 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 17.02.2022 - 20:07 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 20:29

17 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 258 can kaybı, 92 bin 406 yeni vaka

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Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

'de son 24 saatte 465 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 465 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 103 bin 988 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,81 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 599 bin 375 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"SEYRİN DAHA İYİ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var; test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

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