17 Temmuz Dünya Emoji Günü: Türklerin en sevdiği emoji belirlendi

17 Temmuz Dünya Emoji günü olarak kutlanıyor.



Emojiler kimi zaman kelimelerin yetmediği anlamları üstlenerek dijital iletişimin vazgeçilmezine dönüştü. Yürütülen araştırma, emojilerin farklı kültürlerde yaygın anlamlarından daha farklı anlamlara gelebileceğini ve olumsuz durumlara sebep olabileceğini gösteren bilgilerle paylaşıldı.



"BAŞ PARMAK HAVAYA" EMOJİSİ HAKARET OLARAK ALGILANABİLİYOR



Derlenen verilerde, Türkçede "kabul", "çok iyi", "onaylıyorum", "beğendim" gibi anlamlarla kullanılan "baş parmak havaya" emojisinin, Asya’da oldukça kaba bir el hareketi olarak görüldüğü belirtildi.

OLUMSUZ ANLAMLAR BİLİNMİYOR



Türkiye’de emoji kullanımına dair incelemeleri de içeren araştırmada, 5 kişiden dördünün (yüzde 83), bu emojinin farklı ülkelerdeki olumsuz anlamını bilmediği görüldü.



Yaygın anlamı onaylama, beğeni, kabul olan bu emojinin İran, Irak, Afganistan ve Nijerya gibi ülkelerden kişilerle sohbet edilirken dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

