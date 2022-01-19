19 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 176 can kaybı, 72 bin 615 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir" dedi.







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