2 dakikada 12 milyonluk kuyumcu vurgunu

Geçen cumartesi günü sabaha karşı Büyükçekmece’de bulunan bir kuyumcu dükkanında hırsızlık yaşandı.
Yüzleri maskeli 4 hırsız, arabayla geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini kumanda ile rahat bir şekilde açıp içeriye girdi. Kepenkleri açtıktan sonra dükkanın kapısının kilidini de kıran şüpheliler 2 dakika içerisinde yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı.
Kaçarken mahalle bekçilerine yakalanan hırsızlar, ateş edilmesine rağmen kayıplara karıştı. Polisin olaya karışanları yakalama çalışmaları devam ediyor.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, hırsızların dükkana arabayla yaklaştığı sırada uzaktan kumandayla kepengi açmaları görülürken şüphelilerin içeriye girip altınları çaldığı anlar kaydedildi.
"İKİ DAKİKADA SOYUYORLAR"
Yaşanan anları anlatan dükkan sahibi "Kuyumculuk olarak bütün önlemlerimiz vardı. Yalnız uzaktan kumanda firmaların verdikleri garanti ‘kopyalanamaz’ garantisi veriyorlar. Biz bu kepenkleri yaptırırken firmalar bize satıyorlar. Onu kopyaladılar. Bu ilk defa olan bir şeymiş sanırım. Kumandayı kopyalayıp arabadan inmeden açıyorlar. Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar. Tezgahlardaki 30 tablayı çalıyorlar. Çuvallara dolduruyorlar." dedi.
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