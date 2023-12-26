2 dakikada 12 milyonluk kuyumcu vurgunu

Görüntülerde, hırsızların dükkana arabayla yaklaştığı sırada uzaktan kumandayla kepengi açmaları görülürken şüphelilerin içeriye girip altınları çaldığı anlar kaydedildi.



"İKİ DAKİKADA SOYUYORLAR"



Yaşanan anları anlatan dükkan sahibi "Kuyumculuk olarak bütün önlemlerimiz vardı. Yalnız uzaktan kumanda firmaların verdikleri garanti ‘kopyalanamaz’ garantisi veriyorlar. Biz bu kepenkleri yaptırırken firmalar bize satıyorlar. Onu kopyaladılar. Bu ilk defa olan bir şeymiş sanırım. Kumandayı kopyalayıp arabadan inmeden açıyorlar. Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar. Tezgahlardaki 30 tablayı çalıyorlar. Çuvallara dolduruyorlar." dedi.

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