Belçika'da yaşayan bir vatandaşın sosyal medya hesabından hem yurt dışında, hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı anların fotoğraflarını paylaşması tartışma yaratmıştı.
Konuya ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, o vatandaşın İzmir'de gözaltına alındığını söyledi.
Başkası adına oy kullanmanın 5 yıl hapis cezası olduğunu hatırlatan Güven, "Seçimle ilgili her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız" dedi.
CHP de, YSK'ya konuyla ilgili itirazını dün itibarıyla yapmıştı.