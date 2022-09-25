2 kişiyi öldüren düğün magandasına 50 yıl hapis

Çorum'da düğünde rastgele ateş açarak iki kişinin ölümüne neden olan sanık, 50 yıl hapis cezası aldı.



Olay, geçen yıl Bayat ilçesinde yaşandı. Köy meydanındaki düğünde tabanca ve otomatik tüfeklerle rastgele ateş açıldı.

Bir silahtan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'e isabet etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkılarak gözaltına alınan Murat Yılmaz tutuklandı.

Dava dosyasında, iki kişinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de yer aldı. Sanığa, 50 yıl hapis cezası verildi.



ÖMER MAGANDA KURŞUNU KURBANI