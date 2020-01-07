20 eski kamu çalışanına FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu gorevinden çikarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde 07/01/2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 5 şüpheli yakalanmıştır, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılmaktadır."