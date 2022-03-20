20 Mart 2022 corona virüs tablosu: 85 can kaybı, 13 bin 81 yeni vaka

Türkiye'nin 20 Mart 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti,13 bin 81 yeni vaka tespit edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.03.2022 - 19:59

20 Mart 2022 corona virüs tablosu: 85 can kaybı, 13 bin 81 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, 'de son 24 saatte 262 bin 116 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 446 bin 575 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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